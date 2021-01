Reich

Selbstbestimmt im Alter zu wohnen sowie Hilfe und Unterstützung zu erfahren, wenn es notwendig ist, das ist ein Wunsch von vielen Menschen in unserer vom Wunsch nach Individualität geprägten Gesellschaft. Die Pflegewohngemeinschaft „Villa Clara“ in Reich soll diese Bedürfnisse erfüllen. Einen langen Atem mussten die ehrenamtlichen Initiatoren allerdings haben und so manches Hindernis aus dem Weg räumen, bis das Projekt realisiert werden konnte. In dieser Woche ziehen die ersten zwei Bewohnerinnen in ihr neues Zuhause ein.