Plus Rhein-Hunsrück Senioren sind oft Opfer von fiesen Betrugsmaschen – Landrat dankt Ehrenamtlichen i Beim regionalen Treffen der Seniorensicherheitsberater in Kirchberg ging es vor allem um eine bessere Vernetzung untereinander. Foto: Kathrin König/Kreisverwaltung Im Rhein-Hunsrück-Kreis leben aktuell rund 107.000 Menschen. Davon sind mehr als 20 Prozent älter als 65 Jahre. Eines der größten Grundbedürfnisse älterer Menschen ist Sicherheit im Alltag und in ihrem Zuhause. Lesezeit: 2 Minuten

Da in Rheinland-Pfalz auf eine Polizeikraft rund 450 Einwohner kommen, fordert die Polizei dazu auf, präventive Maßnahmen zu ergreifen, um sich zu schützen und Straftaten vorzubeugen. Kriminelle wählen gerne Personengruppen aus, die auf ihre Betrugsversuche, an der Wohnungstür, am Telefon, per E-Mail oder im Internet, vermeintlich leichter reinfallen. Gerade in der ...