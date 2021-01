Bell

Die Impfbereitschaft insbesondere der älteren Kreisbürger ist nach wie vor hoch, ein Impftermin aber derzeit nicht in Sicht. Da der Impfstoff knapp ist, werden aktuell keine Termine für Erstimpfungen in den Impfzentren des Landes vergeben, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilt. Mobile Impfteams seien aber nach wie vor in Pflegeeinrichtungen und Seniorenheimen unterwegs, um das ersehnte Vakzin zu verabreichen. Ausgenommen davon sind allerdings Senioren-Wohngemeinschaften (WG), wie Irmhild Weikert, Leiterin einer solchen WG in Bell, schmerzlich feststellen musste.