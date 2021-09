Alfons Nick und Uwe Hammes sind frustriert. Und mit dem Ortsvorsteher von Frankweiler und dem Bürgermeister von Beltheim auch eine große Zahl der Frankweilerer Einwohner. Seit Mittwoch, 8. September, steigen die Nutzer des ÖPNV aufgrund einer Baustelle an einer Ersatzhaltestelle in der Rhein-Mosel-Straße in den Bus. Diese aber wurde am Freitag „aus Sicherheitsgründen“ eingestellt.