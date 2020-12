Kirchberg

50 Jahre jung, voller Tatendrang und innovativer Ideen – Alutecta in Kirchberg feiert seinen runden Geburtstag, kann zufrieden in die Vergangenheit zurückblicken und hat viele Gründe nach vorne zu schauen. Denn in den letzten 50 Jahren wurde mit stetiger Entwicklung die Basis geschaffen für das Potenzial und die Leistungsfähigkeit, die das mittelständige Unternehmen heute charakterisieren und fit für die nächsten fünf Jahrzehnte macht.