Nichts ist eindeutiger in dieser Welt, als dass jeder, der geboren wird, auch einmal sterben muss. Im Tod sind alle Menschen gleich – das betrifft Arme wie Reiche gleichermaßen, Männer wie Frauen, Große und Kleine. Dennoch ist der Tod in weiten Teilen unserer konsumorientierten Gesellschaft ein absolutes Tabu. Den Tod aus dem Verdrängen und dem Dunkel des Bewusstseins in das alltägliche Leben zu bringen, ihm ein Stück von seiner finalen Düsternis zu nehmen, dafür steht das Hospiz.