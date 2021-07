Etwas Zucker oder Mehl hat seine Großmutter Katharina Piroth in ihrem Haus in Denzen für Kunden abgewogen, Großvater Johann Piroth tingelte derweil über die Dörfer und tauschte etwa Getreide gegen Öl. Vater Gerhard Piroth musste später den ersten Transporter für das Unternehmen seiner Eltern fahren. Heute steht Jörg Piroth an vorderster Front der Piroth und Schreiner GmbH. 100 Jahre nach Gründung durch den Großvater führt er das Kirchberger Unternehmen in dritter Generation.