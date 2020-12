Oberwesel

Anton Heinrich Hütte ist tot. Der Mäzen, Gründer des Kulturhauses und Ehrenbürger der Stadt Oberwesel starb nach schwerer Krankheit am Samstag, 18. April. Er wurde 88 Jahre alt. Die Nachricht sorgte in Oberwesel und in der gesamten Region, mit der der Verstorbene so eng verbunden war, für tiefe Trauer und große Betroffenheit.