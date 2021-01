Boppard

Wer dem Wintergrau für einen Moment entfliehen wollte, hatte in den vergangenen Wochen dazu in der Galerie Lucia Hinz in der Fußgängerzone Gelegenheit. Dort, wo einst Lebensmittel und Textilien verkauft wurden, entsteht jetzt Kunst, und Farbe ist hier Trumpf. Aber nicht nur als Atelier wird der große Raum genutzt, Lucia Hinz ist gut vernetzt und lädt immer wieder Kollegen zu Gemeinschaftsausstellungen ein. Corona-bedingt muss die Galerie vorübergehend schließen.