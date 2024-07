Plus Rhein-Hunsrück Sechs Wasserversorger wollen sich im Notfall aushelfen: Verbund im nördlichen Rheinland-Pfalz gegründet Von Philipp Lauer i Die Vertreter der sechs Wasserversorger unterzeichneten eine Absichtserklärung (von links): Alexander Saftig (Wasserversorgungszweckverband Maifeld-Eifel), Jan Deuster (Stadtwerke Andernach), Peter Unkel (Rhein-Hunsrück Wasser), Winfried Erbar (Verbandsgemeinsewerke Weißenthurm) und Lars Hörnig (Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein und Wasserwerk Koblenz/Weißenthurm). Foto: Philipp Lauer Sechs Wasserversorger aus der weiteren Region haben die Clusterinitiative „Überregionale Ersatzwasserversorgung im nördlichen Rheinland- Pfalz“ gegründet. Lesezeit: 3 Minuten

Die sechs beteiligten Wasserversorger wollen ein Verbundsystem aufbauen, um die Trinkwasserversorgung auch für den Fall von Engpässen infolge lokaler Katastrophen und Großstörungen zu gewährleisten. Das haben Vertreter der Wasserversorger bei der Gründungsveranstaltung bei Rhein-Hunsrück Wasser in Dörth in einer Absichtserklärung festgehalten und unterzeichnet. „Stellen Sie sich vor, in der Eifel wird ...