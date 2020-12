Simmern

Auch am Wirtschaftsgymnasium an der Berufsbildenden Schule (BBS) in Simmern lief in diesem Jahr alles anders als ursprünglich geplant. Auch dort fand seit dem 16. März kein Unterricht mehr statt und die Schüler wurden mit Arbeitsblättern und Zoom- und Webex-Meetings auf das Abitur vorbereitet.