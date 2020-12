Schwesterstädte machen gemeinsame Sache – „Rhein in Flammen“ abgesagt

St. Goar/St. Goarshausen

Regional einzukaufen liegt im Trend. Produkte vom heimischen Bauern aus regionalem Anbau sind auch in den großen Verbrauchermärkten immer häufiger im Angebot. Aber auch Wochenmärkte, wie es sie früher allerorten gab, kommen wieder in Mode. Wie zum Beispiel in Braubach, jeden Samstag in der Friedrichstraße. Der dortige Marktmeister, Sven Klein, war es auch, der mit seiner Idee an die Städte St. Goar und St. Goarshausen herantrat: Wie wäre es mit einem Wochenmarkt am Rheinufer? Matthias Pflugradt, Bürgermeister von St. Goarshausen jedenfalls war von dem Angebot sehr angetan, ebenso wie sein Kollege Falko Hönisch von der anderen Rheinseite in St. Goar Feuer und Flamme war. „Wir werden das ausprobieren!“ sind sich beide einig.