Boppard-Hirzenach

Schwester Lea Ackermann, die Gründerin der internationalen Hilfsorganisation für Frauen Solwodi mit Sitz in Boppard, gibt den Vorsitz angesichts ihres Alters ab. In Dr. Maria Decker hat sie eine Nachfolgerin als Vorstandsvorsitzende gefunden (wir berichteten). Gudrun Angelis und Barbara Wellner komplettieren den Vorstand. Die künftige Leitung hat sich zum Ziel gesetzt, das Lebenswerk der Gründerin fortzuführen, um Frauen in Not und Gewaltsituationen zu helfen.