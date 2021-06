Ein Mann ist bei einem folgenschweren Unfall am Dienstagnachmittag gegen 15.50 Uhr auf der Hunsrückhöhenstraße (B 327) zwischen Morbach-Wenigerath und Morbach ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, hatte der Mann am Steuer eines mit vier Personen besetzten Pritschenwagens gesessen und war von Hinzerath kommend in Fahrtrichtung Trier unterwegs.