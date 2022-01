Schwer verletzt wurde der Fahrer eines Pkw am Samstagmorgen gegen 9 Uhr, als er mit seinem Auto auf der L 214 in Richtung Emmelshausen unterwegs war und aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkahm. Am Auto entstand durch den Unfall ein Totalschaden. Der allein beteiligte Fahrer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.