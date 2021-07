Mehr als vier Monate ist es her, dass sich Eltern und Schüler der Realschulen Rheinböllen, Oberwesel und Simmern mit offenen Briefen an die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig gewandt haben. Nun hat es am vergangenen Freitag an der Puricelli-Realschule plus in Rheinböllen einen Austausch mit der neuen Staatssekretärin für Bildung, Bettina Brück, gegeben.