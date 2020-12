Archivierter Artikel vom 04.05.2020, 17:45 Uhr

Emmelshausen

Schüttgut-Transporter kippte auf der Autobahn bei Emmelshausen um – 100.000 Euro Sachschaden

Für einen kilometerlangen Stau sorgte ein Lkw-Unfall am Montagnachmittag auf der Autobahn 61 in Fahrtrichtung Süden. Um kurz vor 16 Uhr habe der Fahrer, so die Polizei, in Höhe des Rastplatzes Engelrödchen ein Sicherungsfahrzeug auf der rechten Fahrspur übersehen und sei auf diesen aufgefahren. Dabei kippte der Laster um.