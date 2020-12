Rhein-Hunsrück

Erwartungsfroh dürften in diesem Jahr nicht nur die I-Dötzchen dem ersten Schultag entgegenfiebern. Auch alle anderen Schüler und ihre Lehrkräfte können es kaum erwarten, endlich wieder mit „richtigem“ Unterricht zu starten. Nach vielen Wochen vor dem Bildschirm oder Unterricht in Kleingruppen sitzen nun wieder ganze Klassenverbände gemeinsam in den Unterrichtsräumen. Doch die Corona-Pandemie stellt die Schulen im Kreis nach wie vor vor eine große Herausforderung.