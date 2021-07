Kurz vor den Sommerferien verabschiedete die KGS Kirchberg ihre Absolventen des Realschule-plus-Zweigs im Rahmen individueller Feierstunden der vier Abschlussklassen. In stimmungsvoller Atmosphäre richteten sich Schulleiter Wolfgang Altmayer und der stellvertretende Schulleiter der RS plus, Tobias Eiserloh, an die Absolventen. Zudem zogen sie mit den Schülern ein Fazit der beiden vergangenen Schuljahre, die natürlich massiv durch die Coronapandemie geprägt waren – negativ wie positiv.