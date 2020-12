Hunsrück

Am liebsten halten sich Hannah und Lena Ruzicka, Felix Nick und Hannah Ney in ihrem „Überlebensraum“ auf. Der bleibt dank Corona aber erst einmal nur den Ruzickas zugänglich. Normalerweise schließen sich die vier nämlich gern mal ein ganzes Wochenende in dem Kellerraum der Familie ein, schreiben Lieder und arrangieren sie. Heraus kommen dann ganz eigene Stücke, bei denen die unterschiedlichsten Instrumente zum Einsatz kommen.