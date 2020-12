Schönes Theater: Enkeltrickbetrug mit charmanten Nebenwirkungen

Mörschbach

Vor dem Enkeltrick warnt die Polizei immerwährend und überall, und auch in Mörschbach sorgten sich die Bürger um ihre Ersparnisse – jedenfalls bei den Theaterfreunden Mer Merschbacher. Die präsentierten an zwei Abenden im proppenvollen Gemeindehaus ihr diesjähriges Programm „Der Enkeltrickbetrug“. Es war das zehnte abendfüllende Stück des Ensembles und in jeder Hinsicht dieses kleinen Jubiläums würdig. Drehbuchverfasserin Hanna Goldhammer war eigens aus Aschaffenburg angereist, von Ellen Mayer-Unverzagt, die durch den Abend führte, herzlich begrüßt. Die 24-jährige Autorin erlebte inmitten eines begeisterten Publikums ein herrlich inszeniertes, gut zwei Stunden währendes Lustspiel in drei Akten, bei dem Oliver Weber wie gewohnt kompetent Regie führte. Immer wieder gelingt es der Mörschbacher Truppe, junge Darsteller auf- und einzubauen.