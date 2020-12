Oberwesel

Der Beschluss ist gefallen: Am Donnerstag haben die Gesellschafter der Krankenhaus GmbH St. Goar-Oberwesel die Schließung der Loreley-Kliniken besiegelt. Zum 30. September 2020 ist die Ära der beiden Krankenhäuser in Oberwesel und St. Goar beendet. Der Mehrheitsgesellschafter Marienhaus Holding beabsichtigte, die Häuser bereits zum 30. Juni zu schließen. Das Seniorenzentrum in Oberwesel soll außen vor bleiben.