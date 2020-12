Boppard

In vielen Kommunen in Rheinland-Pfalz gibt es bereits sogenannte First Responder, Ersthelfer vor Ort. Die gut ausgebildeten Ehrenamtlichen sollen bei medizinischen Notfällen helfen und die Zeit überbrücken, bis der Rettungswagen eintrifft. Im Rhein-Hunsrück-Kreis hat zuletzt die Verbandsgemeinde Kastellaun beschlossen, Helfer für die Gemeinde Dommershausen auszubilden.