Wie die Polizeiinspektion Simmern am Samstagmittag berichtete, ereigneten sich in ihrem Dienstgebiet am Samstagvormittag einige Unfälle aufgrund der Witterungsverhältnisse. Bei zwei Unfällen wurden auch die zuständigen Feuerwehren alarmiert. Zudem kam es am Samstagabend gegen 19 Uhr zu einem Brand in Gemünden.