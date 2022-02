Wenn Ulrich Muders am 22.2.22 seine Arbeit im Rathaus Oberwesel aufnimmt, wird er zwei Paare an diesem Tag sehr glücklich machen. Denn dann vermählt der Standesbeamte in der Verbandsgemeinde (VG) Hunsrück-Mittelrhein Menschen, die den Bund fürs Leben an einem ganz besonderen Datum eingehen.