In Deutschland gibt es mehr Bikeparks als in jedem anderen europäischen Land, und die Vielfalt ist dabei grenzenlos. Bikesport boomt zum Sommerstart überall. Er vereint Jung und Alt. In Simmern und Umgebung will jetzt der Schmiedelpark-Förderverein die Infrastruktur für die Ausübung dieses Outdoorsports auch in dieser Region ausbauen.