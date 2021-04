Schluss mit dicker Luft im Klassenzimmer: Simmerner Schule installiert Lüftung Marke Eigenbau

Endlich sind die Zeiten von Zwiebellook und fürchterlichem Mief im Klassenzimmer der 1c der Dr.-Kurt-Schöllhammer-Schule in Simmern vorbei. Zumindest scheint es so. Denn seit Mitte Februar weht dort dank einer Low-Cost-Abluftanlage nach der Bauanleitung des Max-Planck-Instituts für Chemie in Mainz ein fast aerosolfreies Lüftchen – sehr zur Freude von Schulleiter Fabian Kipp, Klassenlehrerin Karin Wöll und Schulelternsprecher Christopher Wust. Das Besondere: Nach Angaben der Forscher lassen sich die infektiösen Aerosole in der Luft des Klassenzimmers um bis zu 90 Prozent reduzieren. „Das ist ein beachtlicher Wert“, sagt Wöll.