Oberwesel/St. Goar

Die Gesellschafter der Krankenhaus GmbH St. Goar-Oberwesel haben in ihrer Sitzung am Donnerstagvormittag in Oberwesel keine abschließende Entscheidung über die Zukunft der Loreley-Kliniken in St. Goar und Oberwesel getroffen. Die nächste Gesellschafterversammlung ist in zwei Wochen anberaumt.