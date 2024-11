Plus Rhein-Hunsrück

Schinderhannes verliebt sich in Loreley: Aus Gondershausen stammende Autorin erzählt ungewöhnliche Geschichte

i Barbara Becker blättert in ihrem schon 2019 erschienenen Buch „Die goldene Locke“. Foto: Lea Strunk

Am malerischen Mittelrhein geboren und im idyllischen Hunsrück, in Gondershausen, aufgewachsen lebt Barbara Becker heute in der pulsierenden Metropole Berlin. „Ich liebe diese Stadt. Doch ein Teil meines Herzens wird immer in meiner Heimat bleiben“, sagt die vielseitige Künstlerin mit einem Lächeln, das ihre tiefe Verbundenheit zu ihren Wurzeln spiegelt.