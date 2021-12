Kaum war die Bescherung an Heiligabend vorüber, ging es in Sachen Hilfeleistungen an den Feiertagen für die Löschzüge der Stadt Boppard und Feuerwehren aus der Region munter weiter. 132 Ehrenamtlichen eilten am frühen Morgen des ersten Weihnachtsfeiertags zu einem Scheunenbrand.