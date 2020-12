Archivierter Artikel vom 03.10.2020, 13:57 Uhr

Gemünden

Scheune stürzt in Gemünden ein: So viel Glück hatten die zwei Arbeiter

Zwei Arbeiter eines Abrissunternehmens kamen leicht verletzt ins Krankenhaus, als am Samstag in der Kirchberger Straße in Gemünden eine Scheune einstürzte. Zwei weitere Kollegen blieben unverletzt.