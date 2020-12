Bacharach

Der Verschönerungsverein Bacharach begegnet dem Leerstand in der Stadt mit Kreativität – in diesem Fall sind es Zeichnungen und Schriftkunst, die das Schaufenster eines Ladenlokals in der Markstraße zieren. Die Ausstellung „Urban Sketchers“ zieht hier bis Ende Juli noch Blicke an und erinnert an den französischen Literaten Victor Hugo sowie dessen Rheinreisen.