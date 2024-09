Plus Simmern

Schätzchen sind wieder im Hunsrück unterwegs: Old- und Youngtimer starten in Braunshorn

i Oldtimer wieder auf den Straßen unterwegs Foto: Jürgen Vogt

Sie sind ein echter Hingucker auf den Straßen, begeistern große und kleine Autoliebhaber gleichermaßen: Old- und Youngtimer. Und diese sind am Samstag, 28. September, wieder auf den Kreis- und Landstraßen im Hunsrück zu bewundern. Dann nämlich veranstaltet der Hunsrück-Auto-Club (HAC) Simmern eine Herbst-Classic für Old- und Youngtimer bis zum Baujahr 2003.