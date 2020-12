Archivierter Artikel vom 31.07.2020, 08:59 Uhr

Laudert

Sattelschlepper umgekippt: A 61 bei Laudert gesperrt

Nach einem schweren Verkehrsunfall in Höhe der Anschlussstelle Laudert bleibt die A 61 voraussichtlich bis in die Mittagsstunden in Fahrtrichtung Norden gesperrt.