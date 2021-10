Der Stadtrat der Stadt St. Goar hat am Donnerstagabend mehrheitlich beschlossen, eine Städtepartnerschaft mit der Stadt Kordel an der Kyll einzugehen, sofern der Rat des Orts in der Nähe von Trier dem auch zustimmt. Zur Sitzung waren auch Ortsbürgermeister Medard Roth sowie der Vorsitzende des Heimatvereins des 2300-Einwohnerortes, Günther Plorin, angereist.