Vor Ende 2023 werden die Bauarbeiten nicht fertig werden – voraussichtlich erst im Frühjahr 2024 wird die Bopparder Verwaltung aus den Ersatzquartieren wieder an den angestammten Platz umziehen können. Die Baustellenbesichtigung des in der Sanierung befindlichen Karmelitergebäudes mit dem Bauausschuss machte deutlich: Eine Fertigstellung in diesem Jahr ist schlicht unmöglich.