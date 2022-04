Saisonstart im renovierten Museum: An Ostern war auf Burg Rheinfels einiges zu erleben

Eiersuchaktionen, Führungen und die feierliche Eröffnung des renovierten Museums mit seiner neu konzipierten Ausstellung zur Geschichte der Burg Rheinfels sorgten für ein volles Haus.

Wie in einer Pressemitteilung berichtet wird, eröffnete Stadtbürgermeister Falko Hönisch mit einer kurzen musikalischen Einlage, begleitet vom renommierten klassischen Gitarristen Volker Höh, die Ausstellung. Museumsleiterin Ingrid Leonhard bedankte sich unterhaltsam und mit lobenden Worten bei all den fleißigen helfenden und unterstützenden Personen, die den Umbau der Ausstellungsräume in so kurzer Zeit ermöglicht haben.

Besonderer Dank galt dem städtischen Bauhof rund um deren Leiter Thomas Heckhoff, der als ausgebildeter Elektriker unter anderem das neue Lichtkonzept fachmännisch umsetzte, Florian Muders, der mit großer Expertise und Geschick beim Hängen der Bilder und Texttafeln unterstützte, sowie Katrin Gloggengießer, Leiterin des Stadtmarketings, die als Kommunikationsdesignerin zusammen mit Ingrid Leonhard das neue Ausstellungskonzept inhaltlich und visuell erarbeitete und umsetzte.

Stefan Krick, Beigeordneter der Stadt, übernahm den „Faktencheck“ der Texttafeln, und Dr. Emilio Pons setzte sich für die Zweisprachigkeit der Ausstellung ein und lektorierte die englischen Übersetzungen, berichtet die Stadt. Deren Fazit lautet nun: Der durch den Umbau nun geöffnete und lichtdurchflutete Hauptsaal des Museums habe seine hervorragende Eignung für weitere, die historische Ausstellung ergänzende kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte oder Lesungen bewiesen. Mit einer Punktlandung sei man also auf Burg Rheinfels in die neue, nach zwei Jahren Pandemiebeschränkungen hoffentlich wieder unbeschwerte Reisesaison gestartet und freue sich nun auf interessierte Gäste aus nah und fern.