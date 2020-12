Emmelshausen

Ingo Appelt, Mirja Boes, Abdelkarim, Bernhard Hoecker, Guido Cantz, Götz Alsmann: Die Liste der hochkarätigen Künstler, die in der Saison 2020/21 im Zentrum am Park (ZAP) in Emmelshausen auftreten sollen, ist lang und lässt sich weiter fortsetzen. Doch die Corona-Krise hat die Pläne des Veranstalters Kulturkreis Region Emmelshausen ordentlich durcheinandergewirbelt.