„Sag, dass Jerusalem ist“ lautet der Titel einer Lesung in St. Goar: Musikakademie bietet neues Format an

Britta Shulamit Jakobi ist freischaffende Schauspielerin im Theater, bei Film, TV und Hörfunk. Sie hat 2015 die Gastpeilproduktion rimon productions gegründet. Ihr Debüt gelang mit „Scherben“ von Arthur Miller und einer konzertanten Lesung zu Paul Celan und Ingeborg Bachmann im WDR 3 zu den Jüdischen Kulturtagen Rhein Ruhr.

Hanno Dinger studierte Schauspiel an der Hochschule für Musik und Theater in Bern. Nach vielen Jahren auf deutschsprachigen Bühnen ist er bei rimon productions in verschiedensten Protagonistenrollen zu erleben: „Scherben“, „Das Kind von Noah“, „Zwischenfall in Vichy“, „Weinhebers Koffer“, „Herr Klee und Herr Feld“ und „Ottla – Franz Kafkas Lieblingsschwester“. Zudem bearbeitet er als Sprecher und Studioleitung verschiedene Audioformate.

Agnes Grube (Oboe) kann auf eine umfangreiche internationale Musikausbildung in Ungarn (Liszt Academy of Musik in Budapest), Deutschland (Musikhochschulen Mannheim und Karlsruhe) sowie Frankreich (Ecole Nationale De Musique, Montbéliard) zurückblicken und profiliert sich seitdem als Oboistin in Orchestern – meistenteils als Erste Oboe oder Solo-Oboe. Seit 2020 ist sie Erste Oboistin des Sinfonieorchesters Bergisch Gladbach.

Roman Salyutov studierte Klavier und Dirigieren in Sankt Petersburg und Köln und wurde als Musikwissenschaftler zum Dr. phil. in Paderborn promoviert. Seine Auftritte führen ihn neben vielen Engagements in Europa auch in die USA, nach Japan, Australien, Neuseeland und Israel. Meisterkurse und musikwissenschaftliche Vorträge an Universitäten und im Rahmen von Festivals sind ebenso Teil seiner Tätigkeit. Er ist Leiter des Sinfonieorchesters Bergisch Gladbach, Initiator mehrerer städtischer Festivals, Opernproduktionen, nationaler wie auch internationaler Projekte. red