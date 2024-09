Plus Sargenroth Säärschitter Kiewelschisser zeigen Theaterstück: 579. Nunkircher Markt wird traditionell eröffent i Beim Nunkircher Markt in Sargenroth gibt es so manches historische Schätzchen zu bestaunen – wie hier im Vorjahr. Foto: Thomas Torkler (Archiv) Der 579. Nunkircher Markt steht in diesem Jahr unter dem Motto „200 Jahre Auswanderung nach Brasilien“. Er findet am Dienstag und Mittwoch, 3. und 4. September, jeweils ab 10 Uhr am Rochusfeld statt. Lesezeit: 2 Minuten

Nachdem am Freitag bereits eine Beachparty mit DJ MaxiZ und am Samstag ein Deutsch-Brasilianischer Abend über die Bühne gegangen sind, fand am Sonntag, ein Gau-Bergfest mit Leichtathletik statt. Markteröffnungsstück am Dienstag Weiter geht es am Dienstag mit dem Markteröffnungsstück zum Thema Brasilien. „Da der Nunkircher Markt unter dem Motto ,200 Jahre Auswanderung ...