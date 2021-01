Simmern

Intensiv befasste sich der Simmerner Stadtrat in seiner letzten Sitzung des Jahres 2020 mit der Frage, wo der Bauhof künftig angesiedelt werden soll. Letztlich entsprach der Stadtrat dem Wunsch der Mitarbeiter, einen Standort in der Altweidelbacher Straße in der Nähe der bisherigen Niederlassung zu entwickeln. Die CDU-Fraktion warb dagegen für einen anderen Platz im Industriepark.