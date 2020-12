Boppard

Abspecken ist gut – und in Pandemie-Zeiten mittlerweile zur Alltäglichkeit geworden. So hatte der beliebte RZ-Wandertag auch ein wenig Schwund zu verzeichnen, was aber aufgrund der Corona-Hygienevorgaben eher vorteilhaft war, denn auf diese Weise ließen sich Abstände besser einhalten und die Sicherheit der Teilnehmer eher gewährleisten.