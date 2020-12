Rhein-Hunsrück

Nun ist das, was die Kreis-SPD vor rund zwei Wochen verkündet hat, auch formal bestätigt: Ruth Greb will für die Rhein-Hunsrücker Genossen in den Landtag einziehen. Mit einem durchaus fulminanten Wahlergebnis von 53 Jastimmen bei 56 abgegebenen Wahlzetteln kann die 26-jährige Beltheimerin nun mit gestärktem Rücken in den Wahlkampf ziehen.