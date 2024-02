Keine Bedienung, keine Kassiererin – autonom einkaufen, mitten in der Nacht, am Wochenende und auch an Feiertagen. Möglich ist dies im SmartStore24 der Metzgerei Zinnecker und Schmidt in Simmern am Sonnenhof. Das moderne, voll automatisierte Verkaufssystem bietet an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr autonomen Einkaufskomfort gänzlich ohne Personal. Klassische Ladenöffnungszeiten sind somit passé.