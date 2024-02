Rosenmontag im Hunsrück und am Mittelrhein: Narren feiern mit ganz viel Spaß

Vollen Einsatz zeigten die Karnevalisten am Rosenmontag bei den Umzügen. Im Hunsrück zogen die Jecken durch Beltheim, Dickenschied und Rheinböllen, während am Mittelrhein und im Vorderhunsrück in Kratzenburg, Oppenhausen und Oberwesel die Narren auf den Straßen ausgelassen den Höhepunkt der Session feierten.