Rhein-Hunsrück

Schlangen sind in unseren Breiten eher eine Seltenheit. Kein Wunder also, dass mancher mehr als nur erschrickt, wenn er ein solches Tier in seinem Garten oder gar im Keller entdeckt. Immer häufiger müssen die Feuerwehren im Kreis aufgrund von Schlangenmeldungen ausrücken. Auch Andreas Roth, Wehrführer der Feuerwehr Simmern und stellvertretender Wehrleiter der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen, erhielt kürzlich wieder einen solchen Notruf. In Simmern saß eine Schlange in einem tiefen Lichtschacht fest.