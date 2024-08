Plus Bausendorf

Riez Open Air 2024 im Vorfeld ausverkauft: Besucher feiern „krasseste und nasseste Gartenparty“

i Dem Freitag auf dem Riez Open Air drückte vor allem Fjørt einen Stempel auf mit Frank Schophaus am Schlagzeug und Chris Hell an Gitarre und Gesang. Foto: Philipp Lauer

An der Abendkasse ausverkauft war das Riez Open Air schon öfter, in diesem Jahr gingen erstmals alle Tickets bereits im Vorverkauf weg. Anhaltender Regen machte die nach eigenen Angaben krasseste Gartenparty der Welt in diesem Jahr definitiv zur nassesten Gartenparty. Der Freude an dem wieder einmal hochkarätigen Punk- und Hardcore-Programm auf der Bühne tat das wenig Abbruch.