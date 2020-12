Riesweiler

Teppiche voller Flecken, vergilbte Vorhänge und Eiche rustikal – alte Häuser und Wohnungen versprühen unter Umständen nur wenig Charme. Und das kann zum Manko werden. Nämlich dann, wenn sie zum Verkauf stehen. Denn häufig fehlt potenziellen Käufern die gewisse Vorstellungskraft, was aus den alten vier Wänden Tolles werden kann. Sabine Görgen aber sprudelt in solchen Fällen nur so vor Ideen. Und aus dieser Leidenschaft hat die Riesweilerin nun ihren Beruf gemacht. Sie ist zertifizierte Home Stagerin.