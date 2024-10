Plus Mittelrhein Rieslinglese am Mittelrhein beendet: Es war alles drin im Weinjahr 2024 Von Thomas Torkler i Judith, Jochen und Anna Ratzenberger (von links) freuen sich über gesunde Rieslingtrauben in der Lage Kloster Fürstental. Hier bleiben auch acht Reihen für Eiswein hängen. Ob es klappt mit den dafür notwendigen 7 Grad unter Null bei der Lese, bleibt abzuwarten. Foto: Thomas Torkler Von 25 Prozent Verlust bis zu 70 Prozent weniger Ertrag oder gar völligem Ausfall reicht die Spanne bei den Winzern am Mittelrhein. Die Wetterkapriolen stellten die Erzeuger immer wieder vor Herausforderungen. Dabei traf es die einzelnen Betriebe mit höchst unterschiedlicher Intensität. Jetzt sind auch die letzten Parzellen gelesen. Lesezeit: 3 Minuten

Die Rieslingtrauben, die es in die Keller geschafft haben, sind allerdings von ansprechender Qualität, berichten die Winzer zwischen Bacharach und Spay. Vom 8./9. September bis zum 15. Oktober dauerte die Weinlese in diesem Jahr beim Weingut Philipps-Mühle in St. Goar. Der Frost habe zu 60 Prozent Einbußen beim Ertrag geführt, berichtet ...