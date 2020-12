Mittelrhein

Hunderte Bürger des Rhein-Hunsrück-Kreises beteiligten sich an der Müllsammelaktion „Rhine-Clean-Up“ am Rheinufer. Bereits zum dritten Mal ging es mit Handschuhen, Müllsäcken und Greifzangen an den Rhein, um das Ufer von Abfall zu befreien.